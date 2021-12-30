Ветеран НАТО назвал главное преимущество США перед Россией и Китаем

Альянсы и партнерские отношения США со множеством стран по всему миру станут преимуществом перед Россией и Китаем в случае конфликта. Такое мнение выразил ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

По его словам, благодаря своим альянсам Вашингтон может предотвратить эскалацию напряженности с противниками. В качестве примера Атламазоглу привел совместные военные учения Соединенных Штатов и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, во время которых армии двух стран отрабатывали маневры на случай противостояния с Китаем.

Учения длились несколько дней и были нацелены на улучшение тактики связи на море. Проводились операции радиоэлектронной борьбы и комплексные противовоздушные и противокорабельные маневры.

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