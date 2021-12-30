Ушедший в отставку экс-канцлер Австрии будет получать полмиллиона у соратника Трампа

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью австрийскому телеканалу OE24, что в США будет работать в компании соратника бывшего американского президента Дональда Трампа миллиардера и инвестора Питера Тиля.

Отмечается, что Курц приступит к новой работе в США в компании Thiel Capital в феврале 2022 года в качестве «глобального стратега».

По данным канала, теперь основную часть времени бывший канцлер с семьей будет проводить в США.

Тиль и Курц познакомились в 2017 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее и здание Österreich сообщило о переезде Курца в США для работы на частную компанию, которая действует в сфере инвестиций. Договор был подписан перед Рождеством.

Уточнялось, что годовой доход Курца на новом месте работы оценили в €500 тыс., в то время как на посту канцлера он получал зарплату в размере чуть более €270 тыс. в год.

9 октября Себастьян Курц покинул пост канцлера Австрии на фоне антикоррупционного расследования, а в начале декабря вовсе объявил об уходе из политики.