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Чиновника из Крыма задержали при получении крупной взятки

СК: сотрудник администрации Алушты задержан за получение взятки в размере 300 тысяч рублей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Начальник управления муниципального контроля администрации Алушты задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на официального представителя главного следственного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

По ее словам, днем 28 декабря на территории базы стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка чиновник получил от местного жителя 300 тыс. руб. Эти деньги были предоставлены для того, чтобы сотрудник алуштинской администрации не стал реагировать на зафиксированные городской прокуратурой нарушения земельного законодательства.

Постнова уточнила, что после получения взятки подозреваемого задержали сотрудники Министерства внутренних дел. В ходе обысков была изъята необходимая документация.

Чиновнику предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что мэр Симферополя Демидов подал в отставку.

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