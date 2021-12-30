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Экс-гитарист Oasis назвал Лейбористскую партию «чертовым позором»

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Joel C Ryan/Invision/AP

Бывший гитарист группы Oasis Ноэл Галлахер резко высказался о деятельности Лейбористской партии Великобритании. Музыкант озвучил свои соображения в интервью британскому комику Мэтту Моргану.

«Борис Джонсон — это символ того, насколько опозорилась Лейбористская партия. Если этот *** (неумный. — здесь и далее — прим. «Газеты.Ru») человек и его Консервативная партия побеждают Лейбористскую партию с гигантским перевесом, то что мы вообще можем сказать о Лейбористской партии? Чертов позор!» — заявил музыкант.

Музыкант также обвинил партию в том, что политики предали рабочий класс и обычных людей, когда позволили Джонсону взять власть в свои руки.

«Современная Лейбористская партия — это сборище придурков из среднего класса, которые чертовски ненавидят рабочий класс. И эта * (чертова) партия консерваторов просто говорит: «Тогда мы будем им покровительствовать». Когда они набрали все голоса на севере, Борис, вероятно, вернулся в Лондон и сказал: «Да пошли они * (далеко)».

Музыкант добавил, что не ходил на выборы в течение многих лет, а любой, кто принимает участие в «этом цирке», является «чертовым идиотом».

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