Адвокат Саакашвили прокомментировал перевозку своего клиента

Адвокат политика Ника Гварамия заявил, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили забрали из военного госпиталя в Гори и увезли в направлении Руставской тюрьмы. Об этом он написал в своем Facebook.

Гварамия уточнил, что находится у учреждения и хочет встретиться со своим клиентом.

«Я должен встретиться с Михаилом Саакашвили и убедиться, что он жив», — написал адвокат.

Ранее депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика вывезли из города Гори в неизвестном направлении.

«Появилась информация, что Михаила Саакашвили вывезли из Гори! В неизвестном направлении! SOS! Адвокаты подтвердили, что его нет в Гори! Состояние и направление никто не знает!», — написала Ясько.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.