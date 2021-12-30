Россия и Германия проведут переговоры без участия в них Киева

Кабинет министров Германии подтвердил планы по проведению переговоров советника канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенса Плетнера с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Об этом в ходе брифинга заявил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, сообщает Reuters.

«Ясно, что сейчас имеется целый ряд дипломатических инициатив, и так было всегда», — считает он.

По словам Бюхнер, немецкое правительство стремится способствовать деэскалации конфликта между Россией и Западом и в этих целях Берлин стремится оживить нормандский формат.

Представитель МИД Германии Андреа Зассе подчеркнула, что германская сторона полностью координирует свои действия в вопросе переговоров с Россией с партнерами по Евросоюзу и с США.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве сообщало, что Плетнер и Козак планируют обсудить в январе ситуацию вокруг Украины. По словам собеседника агентства, целью переговоров станет снижение политической напряженности, которая накопилась в последнее время между Россией, Украиной, Евросоюзом и США.