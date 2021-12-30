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Зампостпреда РФ при ООН Чумаков: Россия всегда выступала за увеличение гуманитарных связей в США

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Mike Segar/Reuters

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что Россия всегда выступала за увеличение гуманитарных связей с США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В условиях непростой международной обстановки именно гуманитарные связи призваны объединить нас. Россия всегда выступала за увеличение контактов по этой линии», — рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что даже в наши дни, когда пандемия остается серьезной проблемой, культурные контакты не прекращаются. По его словам, они усиливаются из-за того, что коронавирус научил людей новым форматам.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша незамедлительно запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захваченной российской дипсобственности.

«От господина Гутерреша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США», — сказала дипломат.

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