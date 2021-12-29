В Совфеде отреагировали на слова главы КС о возвращении смертной казни

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова оценила в разговоре с «Известиями» вероятность отмены в России моратория на смертную казнь, о чем говорилось в книге председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина.

«Мы ее не просто отменили, это международное обязательство Российской Федерации. Если Россия пойдет на нарушение международных обязательств, пусть это будет на совести Зорькина», — сказала она.

Зорькин написал в книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», что гипотетически Россия может вернуться к практике лишения жизни за некоторые преступление

Ранее председатель партии «Российский общенародный союз» (РОС) Сергей Бабурин заявил, что поменял мнение относительно необходимости возвращения смертной казни в РФ.