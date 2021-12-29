Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Росстат оценил инфляцию в 2021 году 19:26
На Алтае к Новому году украсили канализационный люк 19:23
Глава «Газпрома» сообщил об «исторически низких» запасах газа на Украине 19:18
На Украине пообещали переписать приказ о воинском учете женщин 19:17
В Алтайском крае Дед Мороз приехал поздравить людей на мусоровозе 19:14
Умер астронавт NASA, летавший на станцию «Мир» с болезнью Паркинсона 19:08
Украина отказалась признавать российские паспорта жителей Донбасса и Крыма 19:05
Супруги из Санкт-Петербурга выкинули собаку из окна 18:57
В Госдуме предложили продлить зимние школьные каникулы 18:56
Вундеркинд времен СССР высказалась о 9-летней студентке МГУ 18:54

В Совфеде отреагировали на слова главы КС о возвращении смертной казни

Сенатор Нарусова назвала отмену смертной казни обязательством России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова оценила в разговоре с «Известиями» вероятность отмены в России моратория на смертную казнь, о чем говорилось в книге председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина.

«Мы ее не просто отменили, это международное обязательство Российской Федерации. Если Россия пойдет на нарушение международных обязательств, пусть это будет на совести Зорькина», — сказала она.

Зорькин написал в книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», что гипотетически Россия может вернуться к практике лишения жизни за некоторые преступление

Ранее председатель партии «Российский общенародный союз» (РОС) Сергей Бабурин заявил, что поменял мнение относительно необходимости возвращения смертной казни в РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть