На Украине усомнились во вторжении России

России не выгодна широкомасштабная или даже локальная операция против Украины, заявил бывший украинский министр обороны Андрей Загороднюк в эфире радиостанции «Новое время». По его словам, Москве якобы будет чрезвычайно сложно взять под контроль какую-либо военную кампанию против Киева.

«Россия не видит нас как страну в будущем. Они повышают ставки, пытаясь решить вопрос по нашей евроатлантической интеграции и в целом относительно будущего (Украины) уже напрямую общаясь с Западом <…> (Но) мы не считаем, что широкомасштабная операция или даже локальная, является выгодной для Российской Федерации», — отметил Загороднюк.

По мнению экс-министра, действия России являются стратегической угрозой для Украины, но все-таки военное «вторжение» Москвы вряд ли состоится.

Ранее сообщалось, что в Киеве предложили призывать в армию детей в случае «войны» с Россией.