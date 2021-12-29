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В Госдуме предложили установить День памяти о распаде СССР

Депутат Чернышов внес в Госдуму законопроект, устанавливающий День памяти распада СССР

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Депутат от ЛДПР Борис Чернышов внес в Государственную думу законопроект, устанавливающий День памяти распада СССР 26 декабря, передает РИА «Новости».

Отмечается, что изменения коснутся закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Документ был внесен на рассмотрение в Нижнюю палату парламента 25 декабря.

В пояснительной записке к законопроекту Чернышов отметил, что закрепление 26 декабря в качестве особой даты увековечит память «о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России».

По словам парламентария, распад Советского союза является главной геополитической катастрофой XX века, это событие привело «к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве».

В декабре 2021 года исполнилось 30 лет со дня официального прекращения существования СССР.

До этого сообщалось, что на Украине подсчитали число уехавших после распада СССР жителей.

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