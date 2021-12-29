В ЛНР обвинили украинских диверсантов в похищении сотрудника милиции

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко сообщил о похищении военнослужащего украинскими диверсантами.

«Украинская диверсионная группа Сил спецопераций, в нарушение действующих договоренностей, похитила военнослужащего Народной милиции Луганской Народной Республики. На месте, где находился наш боец, обнаружены следы борьбы и крови, что свидетельствует о применении в отношении него действий насильственного характера», — сказал Филипоненко.

По его словам, в ЛНР обладают информацией о пытках и использовании «запрещенных медикаментов» для принуждения захваченного военнослужащего к даче ложных показаний, которые позволят «оправдать преступные действия» украинских сил.

Филипоненко напомнил, что подобные инциденты случались и до этого.

«Действия полностью повторяют предыдущих два похищения: военнослужащего Народной милиции в ноябре, а также наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка в октябре этого года. Оба этих факта и новое похищение стали результатом бездействия ОБСЕ и отсутствия должной реакции руководства Миссии», — отметил представитель Народной милиции.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев готов начать обмен пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.