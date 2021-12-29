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На Украине решили бороться со смертностью закрытием родильных отделений

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Markus Schreiber/AP

Национальная служба здоровья Украины анонсировала возможное закрытие родильных отделений с низким показателем рождения детей в год, пишет «Страна.ua». Как отметили в ведомстве, меры будут касаться роддомов, где рождается меньше 150 детей ежегодно и начнут действовать с 2022 года.

По информации издания, в нацслужбе это решение объясняют попыткой снизить показатель смертности среди младенцев в стране — по мнению ведомства, врачи теряют квалификацию, если в их родильных отделениях низкий показатель рождаемости. При этом таких учреждений, где ежегодно рождается менее 150 детей, на Украине около 70, что касается смертей новорожденных, то за 2020 год их было зафиксировано более 1400.

«Мы не говорим о роддомах. Мы говорим о родильных отделениях в больницах», — подчеркнула глава нацслужбы Наталья Гусак.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили призывать в армию детей в случае войны с Россией.

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