В МИД не исключили обсуждение темы информбезопасности в ходе переговоров с США и НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что преждевременно говорить, будет ли затронута тема международной информационной безопасности (МИБ) во время переговоров РФ с США и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На данный момент «мяч» на американской стороне. От готовности США к переговорам, от их политической воли зависит дальнейшее развитие наших двусторонних отношений по всему комплексу вопросов безопасности, включая сферу использования информационно-коммуникационных технологий», — сказал дипломат.

Он отметил, что Москва исходит из того, что в Вашингтоне хорошо осознают ответственность Российской Федерации и Соединенных Штатов как ключевых игроков в области обеспечения МИБ за недопущение угрозы масштабной конфронтации в информационном пространстве.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал «неприемлемыми» требования России о нерасширении НАТО на Восток.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.