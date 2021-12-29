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В Раде предложили создать союзное государство России и Украины

Депутат Рады Кива заявил, что РФ и Украина должны создать союзное славянское государство

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Олег Федонюк/facebook.com

Россия и Украина должны состоять в едином союзном государстве, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива. С таким заявлением парламентарий выступил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, РФ имеет «право на территорию», составляющую нынешнюю Украину.

«Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе», — сказал политик.

По его мнению, близкие друг другу народы должны воссоединиться и вместе противостоять Западу.

Также Кива отметил действия российского руководства по украинскому вопросу, заявив, что политика Москвы «заслуживает уважения».

Ранее этот политик высказал мнение, что Киев отдал Крым России, чтобы та не вмешивалась в государственный переворот 2014 года на Украине.

До этого начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у российской стороны есть план по присоединению Украины к РФ.

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