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В России допустили возвращение смертной казни

Председатель Конституционного суда РФ Зорькин допустил возвращение смертной казни

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возрождение смертной казни в России. Об этом Зорькин написал в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», сообщает URA.ru.

«То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — говорится в книге.

По словам Зорькина, пока существуют умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт. Он отметил, что все зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания «прочного, уверенного в себе правопорядка».

Ранее депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов.

Позже председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал недобросовестной спекуляцией идею ввести смертную казнь для педофилов в России.

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