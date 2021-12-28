Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Бастрыкин обвинил Запад в гибридной войне против российской молодежи 18:55
В межфракционную группу по защите христианских ценностей войдут более... 18:53
Диетолог назвала лучшие десерты для новогоднего стола 18:52
Ученые обнаружили, что люди, которые дарят подарки, менее повержены сердечно-сосудистым... 18:51
Австралийцу запретили выезжать из Израиля 8000 лет 18:51
Суд избрал запрет определенных действий депутату думы Томска Фадеевой 18:47
Экс-игрок сборной России: для Дзюбы это последний сезон в «Зените» 18:45
«Газпром» показал третью башню «Лахта Центра» 18:44
На Украине назвали причину провала во внешней политике 18:41
Молодожены сэкономили на свадьбе и устроили банкет зимой на улице 18:36

В США призвали казнить в прямом эфире главного генерала США за звонок в Китай

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Кандидат в Палату представителей США от Республиканской партии Ной Малджери призвал казнить в прямом эфире председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил страны Марка Милли за звонок в Китай ради предотвращения войны, заявил в интервью Veterans in Politics.

Кандидат из Невады заявил, что для расследования преступлений главного американского генерала нет необходимости созывать комиссию Конгресса.

«Он солдат действующей службы. Просто созовите военный трибунал и забудьте об этом», — сказал Малджери. Он также призвал сограждан вернуться к «патриотическим, свободолюбивым корням».

«Что делали с предателями, если их осудил суд? Их казнили. Это все еще закон Соединенных Штатов Америки. Я думаю, вы знаете, если военный трибунал признает его виновным, они должны его повесить», — сказал политик.

О звонке Милли китайским военным стало известно из опубликованных в The Washington Post отрывков книги помощника редактора издания Боба Вудворда и национального политического репортера Роберта Коста. В ней говорится, что Милли заверял генерала Ли Цзочэну из Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что США не будут нападать на Китай, а если такое решение будет принято, Милли предупредит Пекин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть