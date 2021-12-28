В США призвали казнить в прямом эфире главного генерала США за звонок в Китай

Кандидат в Палату представителей США от Республиканской партии Ной Малджери призвал казнить в прямом эфире председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил страны Марка Милли за звонок в Китай ради предотвращения войны, заявил в интервью Veterans in Politics.

Кандидат из Невады заявил, что для расследования преступлений главного американского генерала нет необходимости созывать комиссию Конгресса.

«Он солдат действующей службы. Просто созовите военный трибунал и забудьте об этом», — сказал Малджери. Он также призвал сограждан вернуться к «патриотическим, свободолюбивым корням».

«Что делали с предателями, если их осудил суд? Их казнили. Это все еще закон Соединенных Штатов Америки. Я думаю, вы знаете, если военный трибунал признает его виновным, они должны его повесить», — сказал политик.

О звонке Милли китайским военным стало известно из опубликованных в The Washington Post отрывков книги помощника редактора издания Боба Вудворда и национального политического репортера Роберта Коста. В ней говорится, что Милли заверял генерала Ли Цзочэну из Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что США не будут нападать на Китай, а если такое решение будет принято, Милли предупредит Пекин.