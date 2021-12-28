Шульман назвала ожидаемым решение Верховного суда ликвидировать «Мемориал»*

Политолог Екатерина Шульман в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала постановление Верховного суда ликвидировать международное историко-просветительское общество «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов). По ее словам, в последнее время было понятно, что все идет к такому решению.

«Ожидаемо, но от этой ожидаемости не легче. Было понятно последние недели, к чему дело идет. И также на самих судебных заседаниях стало ясно, что причина — это действительно публикация списков политических заключенных и позиция «Мемориала» по поводу тех политических процессов, которые происходят сейчас, политических процессов в смысле уголовных дел. То есть не столько их историческая миссия, сколько их роль в том, чтобы те или иные организации и лица признавались бы, в том числе на международном уровне, именно политическими заключенными. То есть это та аргументация, которая звучала в суде, и представляется, что это политическая причина такого решения», — сказала она.

Шульман подчеркнула, что заседание назначили в последние дни перед Новым годом для того, чтобы «новость не стала первоочередной в информационном пространстве», а люди к концу январских праздников «отвлеклись» от этой темы.

«Насчет отвлекутся — это вряд ли, потому что есть еще правозащитный центр «Мемориал» — отдельное юридическое лицо, и его тоже требует ликвидировать уже Московская прокуратура. Это дело рассматривается в Мосгорсуде, и оно будет продолжаться в январе», — пояснила она.

Сегодня стало известно, что Верховный суд постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Защита в беседе с РИА «Новости» заявила, что обжалует решение о ликвидации международного «Мемориала».

Ранее представитель Генеральной прокуратуры РФ попросила Верховный суд ликвидировать «Мемориал» в связи с систематическим игнорированием им законов и дискредитацией органов государственной власти. Прокурор подчеркнула, что организация создает «лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о Великой Отечественной войне».

«Мемориал» является организацией, специализирующейся на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года.