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Рашкина оштрафовали на 30 тыс. руб. за отказ от теста на алкоголь

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В Саратовской области мировой судья наложила административный штраф на члена фракции КПРФ в Государственной думе Валерия Рашкина и лишила его водительских прав из-за отказа проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По ч.1.ст 12.26 КоАП (невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) Рашкин на 1,5 года лишен права управления транспортным средством. Кроме того, он административно оштрафован на 30 тыс. рублей», — рассказали в суде.

В конце октября Рашкина задержали в Саратовской области. В багажнике его автомобиля нашли тушу лося. Депутат заявил, что нашел животное мертвым и отказался проходить медосвидетельствование — сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что он был пьян.

Впоследствии Рашкин признался в убийстве лося. У коммуниста не было лицензии на отстрел лося, парламентарий заявил, что перепутал сохатого с кабаном.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время выступления на заседании Госдумы подарил Рашкину книгу «Все о животных».

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