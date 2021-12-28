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В Раде обвинили СБУ в незаконной прослушке политиков и дипломатов

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины незаконно использует неучтенную технику, чтобы прослушивать телефонные переговоры политиков и иностранных послов на Украине, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин.

«Я могу утверждать, что Служба безопасности Украины превратилась в организацию, которая занимается совершением тяжких преступлений на территории Украины. Служба безопасности незаконно закупила комплексы по перехвату телефонных переговоров за, скажем так, негосударственные, неучтенные, деньги», — сказал он.

Как утверждает нардеп, данные комплексы не были поставлены на бухгалтерский учет службы, а штатные сотрудники СБУ до сих пор незаконно работают на них.

С помощью этих комплексов СБУ, по мнению Кузьмина, незаконно прослушивает послов, депутатов, прокуроров, судей, «а также по заказу тех, кто платит, прослушивают чьих-то любовников, любовниц, следят за родственниками, соседями, конкурентами по бизнесу, а записи продают». Депутат предположил, что прослушивают также послов США и ЕС на Украине.

Более того, по его словам, СБУ фабрикует уголовные дела против неугодных.

Ранее СБУ заявила о разоблачении 20 «российских агентов» с 2014 года.

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