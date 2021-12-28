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Дипломат из Германии заявил, что санкции Запада должны затронуть «Северный поток — 2»

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Global Look Press

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген заявил, что будущие санкции Запада против России должны затронуть проект газопровода «Северный поток — 2» в случае дестабилизации Украины. Об этом он сказал в интервью RND.

По его словам, ФРГ, Европа и США должны иметь общую ясную позицию по отношению к России, как это было после присоединения к ней Крыма в 2014 году.

«Балтийский газопровод «Северный поток 2» и исключение России из международной платежной системы Swift также должны быть включены в обсуждение возможных санкций. Требуется четкий и жесткий ответ», — сказал Хойсген.

Немецкий дипломат отметил, что мягкая реакция Запада на действия Москвы в отношении Украины могла бы преподноситься российскими властями «как слабость», «только стимулировала бы стремление к экспансии».

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский прокомментировал возможное введение Соединенными Штатами санкций против российского суверенного долга.

Также в МИД оценили риск отключения России от SWIFT.

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