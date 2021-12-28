Байдена обвинили в «угрожающей нерасторопности»

Американский политический обозреватель Чак Девор на телеканале Fox News выступил с обвинениями в адрес президента США Джо Байдена. По мнению эксперта, нерасторопность главы государства якобы угрожает стране.

«Байден и его администрация медленно реагируют на события... Эта нерасторопность может иметь смертельные последствия», — считает Девор.

Эксперт уточнил, что к такому выводу он пришел ввиду возможного вторжения России на Украину, а также инициируемой властями Китая напряженности в Тайваньском проливе.

При этом Девор не рассказал, какие решения должен принять Байден в отношении России и Китая. Американский представитель считает, что мир находится в опасности из-за неумения Вашингтона правильно воспринимать события.

Эксперт также обвинил «всю цепочку руководства США» в снижения когнитивных способностей, усугубляемого неспособностью адаптироваться к реальности из-за идеологического упрямства.

Ранее стало известно, что сотрудники Белого дома недовольны своей работой до такой степени, что анонимно слили информацию в СМИ в надежде, что более высокопоставленные служащие будут таким образом предупреждены об отсутствии духа товарищества и общего ощущения радости на рабочем месте.