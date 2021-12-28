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Байден рассказал, что мешает ему закрыть тюрьму в Гуантанамо

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что не может перевести заключенных из тюрьмы на базе Гуантанамо из-за подписанного им оборонного бюджета на 2022 год. Об этом пишет РИА «Новости».

«К сожалению, секция 1032 закона продолжает ограничивать использование средства на передачу заключенных Гуантанамо под стражу или фактический контроль некоторых иностранных держав, а секция 1033 закона ограничивает использование средств на перевод заключенных Гуантанамо в США, если не выполнены определенные условия», — говорится в заявлении президента.

Он считает, что эти положения неправомерно ограничивают возможность определять, когда и где предавать суду заключенных Гуантанамо и куда отправлять их по освобождении. Байден призвал Конгресс отменить эти положения.

Тюрьма в Гуантанамо - лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме и ведении войны на стороне противника. Находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноименного города.

Ранее сообщалось, что бывший лидер террористической организации «Египетский исламский джихад» (организация запрещена в России) и партнер Осамы Бен Ладена Абу Зубайда подал ходатайство о немедленном освобождении из тюрьмы в Гуантанамо, где он уже 20 лет содержится без предъявления обвинений.

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