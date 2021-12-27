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В США заявили, что президентство Байдена может привести к войне с Россией

Fox News: «медлительность» президента США Байдена может привести к войне

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Brennan Linsley/AP

Политический обозреватель Чак Девор американского телеканала Fox News заявил, что медленная реакция Байдена и его администрации на глобальные вызовы может привести к опасным последствиям, включая войну.

«Медлительность Байдена провоцирует КНР и Россию на более решительные и агрессивные действия. Уже к следующему месяцу в мире может начаться война, а Соединенные Штаты и их союзники будут полностью дискредитированы», — подчеркнул Девор.

При этом он не уточнил о каких конкретных российских и китайских действиях идет речь.

Обозреватель утверждает, что мир в текущий момент находится в опасности не только из-за неумения Белого дома правильно воспринимать события, но и принимать верные решения в довольно сжатые сроки.

По мнению Девора, все руководство Соединенных Штатов страдает от «возрастного снижения когнитивных способностей, которое усугубляется неспособностью адаптироваться к существующей реальности из-за идеологического упрямства Байдена.

Ранее стало известно, что сотрудники Белого дома недовольны своей работой до такой степени, что анонимно слили информацию в СМИ в надежде, что более высокопоставленные служащие будут таким образом предупреждены об отсутствии духа товарищества и общего ощущения радости на рабочем месте.

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