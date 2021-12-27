Кличко поздравил украинцев с наступающим 2222 годом

Мэр Киева Виталий Кличко решил поздравить украинцев с наступающим Новым годом, но ошибся на 200 лет. Видео с оговоркой политика опубликовала в Instagram Stories Наталья Хмелюк.

«С хорошим настроением встречаем новый... 2220-й... 2222 год!», — сказал градоначальник.

Хмелюк предложила подписчикам выбрать, какой год наступит в ночь с 31 декабря на 1 января. Большинство (83%) проголосовали за 2220-й.

Ранее Кличко допустил оговорку в эфире телеканала «Киев». Он заявил, что во время грядущего снегопада коммунальщики будут посыпать дороги снегом. Вероятно, мэр хотел сказать соль.

До этого Кличко обвинил основанную президентом Украины Владимиром Зеленским студию «Квартал 95» в попытках выставить его «недалеким человеком». Политик отметил, что у него нет личного конфликта с главой государства, и добавил, что спокойно относится к шуткам.