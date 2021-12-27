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Роман Юнеман о смерти публициста Егора Просвирнина: «Это не убийство»

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egor.prosvirnin/Instagram

Публицист Егор Просвирнин, которого опознали в человеке, выпавшем из окна в центре Москвы, не был убит. Об этом «Газете.Ru» заявил друг Просвирнина, политик Роман Юнеман. Он рассказал, что узнал о смерти публициста от его жены.

«Я ей звонил, она все подтвердила. Я думаю, что лучше сейчас пусть они все придут в себя, я пока не хочу подробностями делиться. Но, я так понимаю, что это не убийство, ничего. На Тверской человек из окна выбросился, это вот он», — сказал Юнеман.

По словам политика, он состоял с Просвирниным в дружеских отношениях.

«Я его хорошо знал. Он в свое время делал «Спутник и погром», я был подписчиком, его тексты на меня сильно повлияли. Нас дружеские отношения связывали, я к нему на стримы ходил. Мы не работали вместе, но имели хорошие дружеские отношения», — заключил он.

Сегодня на Тверском бульваре из окна выпал голый человек. По данным СМИ, сначала мужчина выбросил в окно нож и газовый баллончик, а потом выпрыгнул сам. Перед этим соседи слышали в квартире крики.

В погибшем опознали ​​публициста, основателя проекта «Спутник и погром» Егора Просвирнина.

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