Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

Депутат Государственной думы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что следует начать бомбить Украину и Запад в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно —- наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», — рассказал Жириновский.

Политик отметил, что самолично бы нанес подобный удар, если бы занимал пост президента России.

Ранее Жириновский заявил, что Совместные учения стран НАТО и Украины свидетельствуют о готовящейся «настоящей войне».

По словам Жириновского, полномасштабный конфликт, как Третья мировая война, вероятно, начнется в 2027 году.

«Я хочу спокойно встретить свое 80-летие. В 2026-м году 80 лет, а потом — пожалуйста, начинайте, до моего 85-летия», — сказал депутат.

При этом Жириновский напомнил, что ранее на Украине было много оружия, которого могло бы хватить на всю войну. Однако «все разворовали, распродали, разворотили», заметил народный избранник.