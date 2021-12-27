В США заявили о «недопустимой ошибке» в отношении России

Американский полковник Уэс Мартин заявил, что в случае успешных переговоров по гарантиям безопасности Запад якобы рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии. Об этом сообщает National Interest.

Мартин утверждает, что Россия использует напряженность в отношениях с Украиной в качестве угрозы, выдвигая на рассмотрение проект о гарантиях безопасности.

«Эти требования, похоже, защищают Москву, но их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Черного и Балтийского морей до Тихого океана. Это недопустимо и должно быть отклонено», — утверждает Мартин.

Чтобы не допустить этого полковник предлагает, чтобы США и Европейские союзники Украины помогли осуществить ей военную реформу и оказать финансовую поддержку.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит технику и необходимую информацию, но защищать себя она должна сама.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.