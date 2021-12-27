В Белоруссии опубликовали проект поправок в конституцию

Опубликован проект изменений и дополнений в конституцию Белоруссии. Документ представлен на национальном правовом интернет-портале республики.

Проект предусматривает, что Всебелорусское собрание станет высшим представительным органом государства, оно сможет вводить чрезвычайное или военное положение в случае бездействия президента, а также принимать решение, разрешать ли главе государства отправлять военных за пределы Белоруссии.

Кроме того, в документе указано, что один человек не может быть президентом более двух сроков, сместить главу государства с должности в случае нарушения им конституции или совершения госизмены будет Всебелорусское собрание. Кроме того, глава государства по истечении срока полномочий может стать пожизненным членом верхней палаты парламента. Бывший президент республики не сможет быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту.

Также президент сможет вводить ЧП в случае попыток мятежа, массовых и иных беспорядков. Чрезвычайно или военное положение в стране также будет введено в случае гибели главы Белоруссии в результате покушения, теракта, военной агрессии.

Ранее сообщалось, что референдум по новой конституции Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года. По словам президента республики Александра Лукашенко, в случае изменения конституции система управления в государстве будет отстроена заново.