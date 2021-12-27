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Песков прокомментировал судьбу тела Ленина в Мавзолее

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади на повестке дня не стоит. Он уточнил, что таких планов нет. Об этом пишет ТАСС.

Песков добавил, что в обозримой перспективе принятие решения о выносе тела может быть приурочено к 100-летию со дня смерти советского лидера в 2024 году.

«Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами», — разъяснил представитель Кремля.

Владимир Ильич Ленин (фамилия при рождении — Ульянов) скончался 21 января 1924 года в своей резиденции в подмосковных Горках. Ему на тот момент было 54 года. Он не оставил никаких распоряжений о способе и месте своего захоронения.

На следующий день после кончины тело было забальзамировано на краткий срок. Но затем прощание с главой Совнаркома продлили и тогда решили обработать тело для долгого хранения.

Строительство же мавзолея завершилось в 1930 году.

В 1953-1961 годах в мавзолее также находился саркофаг с телом Иосифа Сталина, но затем его погребли у Кремлевской стены. В 1990 году Мавзолей В. И. Ленина, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «выдающийся пример советской монументальной архитектуры». Общественность не раз поднимала вопрос о захоронении тела Ульянова.

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