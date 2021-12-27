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В США испугались потерять статус «примера демократии для всего мира»

Харрис заявила о необходимости реформировать избирательное право в США

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Evelyn Hockstein/AP

В США необходимо провести реформу избирательного права, иначе Штаты перестанут быть примером демократии для всего мира. С таким заявлением в интервью телекомпании CBS выступила вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис.

Вице-президент указала, что весь мир наблюдает за США, так как они «показали себя как образец <...> способности демократии сосуществовать с экономической силой и мощью».

При этом Харрис считает, что, если Конгресс не примет законопроект, направленный на изменение избирательного права страны, то США могут «стереть самих себя с мировой карты в качестве примера для подражания». По ее мнению, отсутствие изменений в этой сфере «разрушит один из самых важных столпов демократии».

Вице-премьер сокрушилась о том, что эта проблема — не главная забота многих американцев, хотя, по ее мнению, должна быть такой.

Ранее первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил, что вместо того, чтобы поучать остальной мир, США сначала было бы лучше собрать у себя внутренний форум за демократию, чтобы обсудить свои внутренние проблемы. По его мнению, одной из таких тем могла бы стать избирательная система, которая существует в США. Аверьянов подчеркнул, что «в ее рамках миллионы дееспособных американских граждан лишены полноценного права волеизъявления, а победить на президентских выборах может и кандидат, набравший меньшее число голосов».

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