The Telegraph: президента США ждет год хуже «катастрофического» 2021-го

Президента США Джо Байдена ожидает год хуже 2021-го. Об этом сообщает The Telegraph.

«Байден весь год наблюдал за катастрофической эрозией способности Запада влиять на события, которая не сулит ничего хорошего для выживания демократии в 2022 году», — заявил журналист издания Кон Кафлин.

Он отмечает, что Байден не смог оказать должного сопротивления Китаю на международной арене, например, по вопросу происхождения коронавируса и ситуации в Гонконге и Синьцзяне.

Журналист подчеркивает, что в 2022 году Россия может воспользоваться слабостью правительства США, чтобы укрепить свои позиции в Европе.

По мнению Кафлина, из-за необдуманного вывода войск из Афганистана США не смогут отслеживать действия исламистских террористических групп, а все «бесценные минеральные богатства Афганистана оказались в руках Пекина».

Ранее опрос, проведенный социологической службой Marist Institute, показал, что президента США Джо Байдена не одобряют 55% граждан страны. В исследовании отмечается, что 44% опрошенных заявили о категорическом несогласии с действиями главы Белого дома.