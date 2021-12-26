Аналитик объяснил обвинения в адрес России и «Газпрома» со стороны Запада

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил ситуацию с обвинениями в адрес России и «Газпрома» со стороны западных государств в связи с якобы недостаточными объемами поставок газа. Об этом сообщает RT.

«Самый простой вариант: свалить всю вину на Россию, на «Газпром». Потому что это достаточно привычно для европейцев, и, самое главное, если не «Газпром» виноват, то, получается, сами европейские политики виноваты в текущей ситуации. В таком случае им придется признавать, что они создали неправильную энергетическую политику, что необходимо проводить какие-то реформы, отказываться от ускоренного энергоперехода — то есть признавать свою вину. Но никто этого делать не хочет», — заявил аналитик.

По его словам, все в существующей ситуации «боятся потерять политические очки».

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что все обвинения в адрес «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа беспочвенны.

Накануне глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал, что «Газпром» снизил транзит газа через Украину на 20% — со 109 млн кубометров до 87,7 млн кубометров в сутки.