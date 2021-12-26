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В МИД РФ заявили о проработке сроков и формата встречи Совета Россия — НАТО

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Kevin Lamarque/Reuters

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что сроки и формат заседания Совета Россия — НАТО находятся в проработке, передает ТАСС.

«Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются», — сказал он.

Также Грушко отметил, что Москва считает принципиально важным, чтобы в заседании приняли участие высокопоставленные военные, так как речь идет о вопросах военной безопасности.

Ранее в СМИ появилась информация, что генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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