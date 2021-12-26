Обозвавший Байдена американский военный назвал свой поступок шуткой

Американский военный Джаред Шмек назвал шуткой свое обращение к президенту США Джо Байдену с фразой, которая ассоциируется с резкой критикой главы государства.

«Я ничего не имею против Байдена, однако я расстроен, так как считаю, что он мог бы выполнять свою работу лучше», — приводит слова Шмека газета The Oregonian.

Военный признался, что не ожидал, что его разговор с президентом привлечет столько внимания, а также рассказал, что ему теперь поступают звонки с угрозами.

Ситуация произошла во время ежегодного общения президента США и его супруги с военными Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и их детьми.

Один из отцов по имени Джаред завершил беседу своей семьи с Байденами словами «Вперед, Брэндон» (Let's go, Brandon), которое в США с недавних пор обозначает завуалированную фразу «К черту/на фиг Джо Байдена» (**** Joe Biden).

Президент США после произнесенной собеседником фразы ответил, что согласен с этой фразой, и затем спросил, где живет военный, но тот не ответил.