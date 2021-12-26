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Депутат Госдумы перечислил российские города, куда может ударить Украина

Депутат Госдумы Делягин: Украина может ударить по Ростову-на-Дону, Белгороду или Брянску

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РИА «Новости»

Украина в случае вторжения в Россию может нанести удары по нескольким направлениям, в том числе по крымскому. Об этом в своем YouTube-канале заявил депутат Государственной думы Михаил Делягин.

«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — сказал он.

Делягин предположил, что вторжение, помимо Крыма, может также начаться с таких городов, как Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве сообщило о том, что советник канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Йенc Плетнер и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак планируют обсудить в январе ситуацию вокруг Украины.

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