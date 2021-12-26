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Reuters: Козак и Плётнер обсудят ситуацию вокруг Украины в начале 2022 года

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Советник канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Йенc Плётнер и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак планирую обсудят в январе ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве.

Собеседник агентства отметил, что целью переговоров станет снижение политической напряженности, которая накопилась в последнее время между Россией, Украиной, Евросоюзом и США.

Он добавил, что в Германии меньше чем в Соединенных Штатах верят в намерение Москвы вторгнутся на Украину .

Ранее газета New York Times написала со ссылкой на сотрудников администрации американского президента, что Вашингтон планирует передать Киеву разведанные, которые помогут предотвратить предполагаемое вторжение.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой

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