Reuters: Козак и Плётнер обсудят ситуацию вокруг Украины в начале 2022 года

Советник канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Йенc Плётнер и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак планирую обсудят в январе ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве.

Собеседник агентства отметил, что целью переговоров станет снижение политической напряженности, которая накопилась в последнее время между Россией, Украиной, Евросоюзом и США.

Он добавил, что в Германии меньше чем в Соединенных Штатах верят в намерение Москвы вторгнутся на Украину .

Ранее газета New York Times написала со ссылкой на сотрудников администрации американского президента, что Вашингтон планирует передать Киеву разведанные, которые помогут предотвратить предполагаемое вторжение.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой