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Горбачев назвал «черными днями» время перед своей отставкой с поста президента СССР

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал время перед своим уходом с поста главы государства «черными днями». Об этом сообщает ТАСС.

«Это были черные дни Союза и России. И черные дни для меня, хотя я не терял самообладания. Я подписал указ о сложении полномочий президента СССР, считаю, что поступить иначе я не имел права», — сказал он.

По словам Горбачева, отстаивание должности президента силой повлекло бы острый гражданский конфликт с непредсказуемыми последствиями.

Также он заявил, что не согласен с мнением о том, что СССР можно было бы спасти, если бы не его решение сложить с себя полномочия президента страны.

«Сразу после Беловежского соглашения я выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что судьба многонационального государства не может быть определена волей руководителей трех республик, вопрос этот должен решаться только конституционным путем», — подчеркнул политик, напомнив, что документ не был обсужден ни с населением, ни с Верховными Советами республик, от имени которых был подписан.

Горбачев ушел в отставку 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.

Ранее был назван процент россиян, сожалеющих о распаде СССР.

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