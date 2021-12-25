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На Украине заявили, что не хотят сдаваться Евросоюзу и России

Лидер партии «Наши» Мураев: Украина может придерживаться нейтралитета к России и Евросоюзу

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Global Look Press

Руководитель украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что одна часть людей желает видеть Украину на пути воссоединения с Россией, а другая поддерживает однозначный курс страны в НАТО и Евросоюз, однако среди всех этих манипуляций у Украины имеется третий путь, по которому она может пойти — нейтралитет. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

«Я не хочу сдаваться ни Европейскому Союзу, ни России. Те, кто задают вопрос, что тот, кто не за Североатлантический альянс и ЕС, тот за Россию или просто манипулируют, или не совсем адекватный и умный человек. Существует третий путь — это придерживаться нейтралитета как это делает Австрия, Швейцария, быть самостоятельной страной и выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми соседями», — заявил Мураев.

Он подчеркнул, что никто не должен решать за граждан Украины, что им нужно делать. По словам политика, соседние страны пытаются выжать из Украины последние соки при том, что страну из-за конфликта покинули уже 600 тыс. человек.

Ранее аналитики Международной кризисной группы (неправительственный аналитический центр) предложили США, Европе и России в связи с «наращиванием» российских войск у границ Украины осуществить «постановочную деэскалацию», чтобы стороны смогли начать переговоры.

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