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В США призвали Байдена работать с ФРГ против «Северного потока-2»

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Evelyn Hockstein/Reuters

Американские сенаторы Джин Шахин и Роб Портман призвали президента США Джо Байдена тесно сотрудничать с новым правительством Германии, чтобы не допустить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом сообщает The Washington Post.

По их словам, Россия использовала энергоресурсы в качестве оружия, потребовав уступок от Молдавии и отказавшись увеличить поток газа в Европу. Поэтому власти США должны сотрудничать с Германией, чтобы не допустить ввода «Северного потока — 2».

Также сенаторы призвали Белый дом рассмотреть возможность введения санкций против проекта.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что страна сделает все, чтобы европейским партнерам «Газпрома» постоянно грозили санкции США из-за «Северного потока — 2».

По его словам, Соединенные Штаты пока не ввели санкции против газопровода, потому что его строительство возобновилось в одно время с инаугурацией президента США Джо Байдена.

По мнению Витренко, «Северный поток — 2» не ввели в эксплуатацию благодаря сотрудничеству Украины с иностранными партнерами.

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