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В США миллиардер бросил церковь ради ЛГБТ

Американский миллиардер прекратил поддержку мормонской церкви из-за ЛГБТ

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@jefftgreen/Twitter

Американский миллиардер Джефф Грин, один из самых богатых последователей крупнейшей организации мормонов в США «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней», объявил об официальном выходе из данной организации, пишет Forbes. Свое решение бизнесмен объяснил разочарованием в церкви из-за ее позиции по ряду социальных вопросов, а также недобросовестном использовании пожертвований.

«Хотя я глубоко люблю многих мормонов и благодарен за многие вещи, которые вошли в мою жизнь благодаря мормонизму, я не считал себя членом Церкви в течение многих лет <…> Я думаю, что церковь эксплуатирует своих последователей и их желание иметь надежду, чтобы строить храмы, торговые центры, ранчо, финансировать инвестиционные фонды и владеть ценными бумагами. Вместо того, чтобы облегчать человеческие страдания», — написал Грин в письме, опубликованном изданием.

По его словам, мормонская церковь «разделила миллионы семей» своей позицией по ряду социальных вопросов, которые «препятствовали глобальному прогрессу в области прав женщин, гражданских прав и расового равенства, а также прав ЛГБТ».

Отправив свое письмо, Грин пожертвовал $600 тыс. в пользу некоммерческой организации Equality Utah, которая занимается защитой прав представителей ЛГБТ-сообщества в штате Юта. При этом бизнесмен отметил, что мормонская церковь владеет активами более чем на $100 млрд, но не использует средства для помощи людям.

«Мое заявление об уходе должно быть обработано немедленно <…> После сегодняшнего дня единственное, что я хочу получить от церкви, — это одно письмо с подтверждением, которое сообщит мне, что я больше не являюсь ее членом», — отметил Грин, также подчеркнув, что вместе с ним церковь покидают все члены его семьи.

Ранее сообщалось, что секретный фонд мормонов заработал миллионы на биржевых спекуляциях.

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