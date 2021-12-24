Ассанж решил обжаловать свою экстрадицию в США

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подали прошение об обжаловании решения Высокого суда Англии и Уэльса, который одобрил экстрадицию журналиста в США. Об этом заявила невеста журналиста Стелла Моррис в Twitter.

По ее словам, апелляцию Ассанж рассчитывает подать в Верховный суд, но по британскому законодательству перед этим, прошение журналиста должен рассмотреть Высокий суд Лондона. Как ожидается, этот процесс затянется как минимум до середины января.

При этом, с точки зрения Моррис, в случае попадания Ассанжа в США, он будет заключен в тюрьму и может оказаться в полной изоляции, что негативно скажется на психическом состоянии журналиста и может спровоцировать суицид.

Ранее сообщалось, что Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме.