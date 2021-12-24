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В Польше подали иск против Лукашенко по обвинению в геноциде

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БЕЛТА/YouTube

Польский адвокат Томаш Вилинский подал в Национальную прокуратуру Варшавы иск против президента Белоруссии Александра Лукашенко по обвинению в геноциде. Об этом пишет польское издание WYDARZENIA w INTERIA.

В данном случае речь идет о гражданах республики, которые не поддерживают политику Лукашенко, и о нелегальных мигрантах из Ирака, скопившихся на белорусско-польской границе.

Кроме того, правозащитник обвиняет белорусского лидера в преступлениях против человечности, государственном терроризме и дискриминации. Имеется в виду история с самолетом Ryanair, который 23 мая по требованию белорусских властей совершил экстренную посадку в Минске. На борту находился основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка россиянка Софья Сапега, обоих задержали белорусские правоохранительные органы.

По словам Вилинского, он привел в иске доказательства о совершении убийств по заказу властей Белоруссии.

Ранее в декабре в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и Оттаве почти одновременно объявили о новых ограничительных мерах в отношении «режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко», которого на Западе не признают легитимным главой государства. Среди физлиц в черном списке оказался и его сын Дмитрий Лукашенко.

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