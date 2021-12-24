Боррель рассказал украинской стороне о консультациях по предложениям России

Евросоюз координирует с партнерами свои действия в связи с предложениями России по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. Как пишет РИА «Новости», об этом сообщается в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В документе сказано, что ЕС находится в тесной координации с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками, в том числе по двум представленным Москвой проектам соглашений об европейской архитектуре безопасности.

Во время телефонного разговора Боррель и Кулеба, помимо этого, обсудили ситуацию в Восточной Европе. Поднимался вопрос о положении на границе Украины и России, где наблюдается усиление российского военного присутствия, согласно данным Евросоюза.

Ранее Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились о совместном ведении будущих переговоров с Россией.

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не планируют агрессивных действий в отношении России. Она добавила, что дипломатический контакт между Вашингтоном и Москвой является «хорошим признаком».