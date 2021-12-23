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ЦИК Украины попросил ДНР и ЛНР оценить возможность проведения выборов

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины попросила власти Донецкой и Луганской областей оценить возможность проведения в марте 2022 года местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом говорится на сайте комиссии.

Согласно заявлению, ЦИК обратился в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации — областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта «первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов».

Также в сообщении говорится, что на отдельных территориях данных областей есть угроза безопасности избирателей. В такой ситуации решение о возможности проведения выборов ЦИК может принять, учитывая соответствующие выводы областных военно-гражданских администраций. Комиссия ожидает их не позднее 13 января 2022 года.

Ранее ЦИК Украины уже заявлял, что провести местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей невозможно из-за ситуации с безопасностью.

В последний раз местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года. ЦИК страны тогда приняла решение отменить проведение голосования в 18 общинах на территории Донецкой и Луганской областей, контролируемых Киевом.

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