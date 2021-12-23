Зеленский «выступил перед самим собой»

Президент Украины Владимир Зеленский поучаствовал в саммите послов «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства», который прошел в честь Дня работников дипломатической службы. Соответствующий ролик в Telegram опубликовал офис украинского лидера.

На видео, посвященном этому мероприятию, которое прошло в селе Гута Ивано-Франковской области, можно увидеть, как глава Украины выступает сам перед собой.

Так, после кадра, где политик говорит со сцены и поздравляет дипломатов с праздниками, показаны улыбающиеся Зеленский и первая леди Елена, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которые стоят в зале.

«У наших дипломатов сверхсложная задача: Украина должна стать не проблемным, а стратегическим партнером, чье мнение и интерес мир не формально учитывает, а реально считается с ними», — сказал украинский лидер на саммите.

Также он отметил важность дипломатической службы.

«Независимо от того, в какой части света вы работаете, и несмотря на ваш ранг, вы все для нашего государства, и для меня лично, — чрезвычайные послы», — сказал Зеленский, поздравляя послов с Днем работников дипломатической службы.

Ранее Зеленский в ходе этого саммита собрал послов ряда стран и журналистов на шашлык с глинтвейном.