Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «никогда не обещал не расширяться». Об этом он сообщил агентству DPA.

«Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса», — сказал он.

По его словам, есть официальные документы, в том числе Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО, «которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу».

Бывший президент СССР Михаил Горбачев также говорил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии, добавил Столтенберг.

Ранее журналист Брэдли Делвин в своей статье для издания The American Conservator заявил, что главная мотивация угрожающего поведения НАТО состоит в желании сохранить собственную значимость, щедрое финансирование и высокие должности главнокомандующих.

Он напомнил о нескольких прецедентах расширения Североатлантического альянса на восток и опасений, возникших у Москвы из-за угрозы у российских границ.