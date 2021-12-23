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В Крыму заявили, что полуостров приспособился жить в санкционных тисках Запада

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что полуостров приспособился жить в санкционных тисках стран Запада, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что эта территория интегрировалась в большое российское государственное пространство.

«Многие проблемы (на крымском полуострове — «Газета.Ru») решаются за счет помощи и поддержки федерального центра. Санкции лишь мешают Крыму полноценно интегрироваться в мировое пространство, в том числе ограничивая свободу передвижения крымчан при поездках в западные страны и участие в международных площадках», — продолжил Форманчук.

По его словам, Крым являлся только поводом для введения ограничительных мер, которые необходимо рассматривать как попытку западных государств не допустить возрождения России как самостоятельного игрока на международной арене.

«Западу давно не нравилась та самостоятельность и независимость, с которыми (президент РФ Владимир — «Газета.Ru») Путин возрождал российское государство. Поэтому там использовали Крым в качестве спускового крючка для санкционной войны против России», — добавил Форманчук.

Ранее Путин заявил во время большой пресс-конференции, что Запад, вводя новые санкции против Крыма, «плевать хотел на крымчан и демократию».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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