В Раде заявили о территориальных претензиях к Украине со стороны трех государств

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о том, что со стороны нескольких стран Европы существуют территориальные претензии к Украине, пишет ukranews.com.

По его мнению, реваншистские настроения исходят от Польши, Румынии и Венгрии. Бужанский подчеркнул, что слабость Киева играет им на руку и дает возможность пересмотра истории региона.

«Эти попытки <…> ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно», — сказал Бужанский.

Парламентарий уточнил, что Варшава, Будапешт и Бухарест раздают жителям упомянутых им областей свои паспорта, создавая таким образом потенциально взрывоопасную ситуацию. По словам Бужанского, Венгрия открыто ведет политику по отторжению нескольких регионов и в определенный момент может ввести войска для «защиты венгерского населения».

Ранее бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ.