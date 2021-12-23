Белоруссия признала экстремистами объединившихся вокруг «Радио Свободы» граждан

МВД Белоруссии признало экстремистским объединение граждан, которое было создано вокруг белорусской службы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Об этом сообщило МВД республики в своем Telegram-канале.

«Министерством внутренних дел 23 декабря 2021 года признана экстремистским формированием группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов «Радые Свабода», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что действия создателей, руководителей и участников предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Telegram-канал и соцсети «Радио Свобода-Беларусь» признаны в стране экстремистскими. В МВД Белоруссии тогда отметили, что хранение экстремистских материалов, а также подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуются по закону.