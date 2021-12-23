Талибы* запретили лечить женщин без сопровождения мужчин

Запрещенное в России движение «Талибан» (организация запрещена в России) в афганской провинции Газни запретило оказывать медицинскую помощь женщинам, которые приходят в больницы в сопровождении других представительниц этого пола. Об этом сообщает портал Etilaatroz со ссылкой на источник в органах здравоохранения.

Отмечается, что в районе Мукур был зафиксирован ряд случаев, когда вместо махрамов — родственников-мужчин — девушек сопровождали другие близкие женщины. По мнению властей, такое поведение аморально и незаконно, и потому они призвали врачей не оказывать медпомощь таким женщинам.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что движение «Талибан» издало указ о правах женщин в Афганистане. Согласно его тексту, женщина не может принудительно вступать в брак, а вдовы получили право наследовать часть имущества скончавшегося супруга и свободно решать свою судьбу.

Как отметили в организации, женщина является не «имуществом», а «благородным и свободным человеческим существом», которое ни один человек не может обменять на перемирие или прекращение вражды.